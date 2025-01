Primo impianto totale di cuore artificiale del Sud Italia L'organo può sopportare il paziente per 12 mesi mentre attende il trapianto

Si parla di innovazione tecnologica nel campo della medicina, che è stata realizzata all'ospedale Monaldi di Napoli, dove per la prima volta al Sud Italia è stato impiantato un cuore artificiale totale. Questo intervento, che segna un significativo passo avanti nella ricerca e nelle applicazioni terapeutiche, offre una nuova speranza a pazienti che non hanno altre opzioni di trattamento.

"Le tecnologie più avanzate stanno spostando sempre più in avanti i confini della medicina, consentendo di dare nuove opportunità a chi si trova senza alternative terapeutiche. Il Monaldi, grazie alla sua eccellenza professionale, tecnologica e organizzativa, è il luogo ideale dove trattamenti innovativi possono essere applicati con successo," ha dichiarato l’avvocato Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli.

Il cuore artificiale impiantato al Monaldi rappresenta un dispositivo temporaneo che, secondo le ultime esperienze cliniche, può supportare il paziente per circa 12 mesi mentre attende un trapianto di cuore. Questo dispositivo è visto come un "ponte" verso il trapianto, e viene impiantato solo in pazienti che sono eleggibili per il trapianto cardiaco, la cui efficacia in termini di sopravvivenza e qualità della vita resta la migliore soluzione.