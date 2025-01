Napoli, parco Mascagna: triplicata la spesa, quadruplicati i tempi Capodanno: "Auspicabile un'indagine sia della magistratura inquirente che contabile"

"Tanta enfasi, anche da parte dei mass media, per la riapertura per il parco comunale Mascagna, chiuso il 7 settembre di due anni fa e dunque da ben 512 giorni, rischia di mettere in sordina due aspetti fondamentali della lunga telenovela che ha visto più volte contrapposti comitati di zona e residenti da un lato e l'amministrazione comunale, con in testa l'assessore al verde Santagada, dall'altro. Aspetti sui quali invece chiediamo che si faccia chiarezza sia da parte della magistratura inquirente che di quella contabile".

Ad intervenire ,ancora una volta, sulla vexata quaestio è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che, in tutto questo periodo ha tenuto la contabilità dei giorni di chiusura del parco pubblico e che, tra l'atro, ha lanciato sulla piattaforma change org, una petizione con la richiesta delle dimissioni dell’assessore al verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, segnatamente a ragione delle vicende che hanno portato alla lunga chiusura del parco comunale in questione, petizione che ha ottenuto 840 sottoscrizioni.

"La prima questione - puntualizza Capodanno - riguarda il tempo impiegato per i lavori, iniziati, come si leggere nel primo cartello di cantiere, il 20 novembre 2023. La durata dei lavori, indicata nello stesso cartello di cantiere, era di 120 giorni. Dal momento però che i lavori sono terminati in data odierna il tempo effettivo, partendo dal 20 novembre di due anni fa, risulta essere di 438 giorni, quindi quasi quadruplicato rispetto ai 120 giorni di durata previsti inizialmente. Non va meglio per la spesa sostenuta. Infatti nel cartello di cantiere succitato l'importo dei lavori è indicato in € 237.678,58 mentre dai dati che vengono in questi giorni diffusi, anche attraverso i mass media, tale importo sarebbe fortemente lievitato e quasi triplicato, con un investimento totale di 600mila euro. Il tutto per riqualificare un parco che ha un'estensione di circa 12mila metri quadrati ".

Resto dell'avviso - sottolinea Capodanno - che, in attesa che gli organi competenti facciano chiarezza sulle questioni sollevate, a ragione del lungo lasso di tempo durante il quale il parco comunale è rimasto chiuso, il sindaco Manfredi e l'assessore al verde Santagada, più che tagliare nastri dovrebbero chiedere scusa alle migliaia di residenti, soprattutto anziani e bambini accompagnati che, per quasi un anno e mezzo, sono stati privati dell’unico polmone di verde pubblico attrezzato presente nella vasta area, densamente abitata, ricadente totalmente nel territorio del quartiere Arenella, nei pressi del limitrofo quartiere Vomero ".