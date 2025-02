Dema, Ciarambino: serve un'azione forte della Regione L'appello della vice presidente del consiglio regionale della Campania

"Le notizie sull'acquisizione di Dema da parte del Gruppo Adler e del futuro piano industriale mai smentito, che prevede lo smantellamento dei siti campani di Somma Vesuviana e Paolisi con la "deportazione" dell'intera forza lavoro, sono a dir poco preoccupanti - dichiara Valeria Ciarambino, vice presidente del consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Nella riunione con l’assessore Marchiello e i sindacati ho ribadito la necessità di un’azione oltremodo incisiva, perché è inimmaginabile smantellare un’eccellenza del territorio in ambito aerospaziale, dotata di uno know how altamente competitivo e composto da lavoratori più che specializzati.

E soprattutto non è accettabile che imprenditori pensino di poter venire nella nostra regione a fare spezzatini industriali senza dover rendere conto alle istituzioni e ai lavoratori.

La Regione Campania deve esigere rispetto e far sentire forte la sua voce, mettendo in campo tutta la sua autorevolezza, non solo per preservare in ogni modo i lavoratori e i siti industriali Dema, ma anche per scongiurare scenari simili su altre realtà occupazionali del territorio campano.

È necessario mobilitarci insieme alle parti sociali, alla società civile, alle famiglie delle centinaia di persone che rischiano il posto di lavoro: la Dema deve restare in Campania con tutta la sua forza lavoro» ha concluso Ciarambino.