Napoli, tutti uniti per Angela: concerto di beneficenza al Palapartenope Borrelli: "Aiutiamo la piccola a realizzare i suoi sogni e tornare a danzare"

"Angela oggi ha nove anni ed è tornata a camminare. La bambina napoletana tra anni fa ha subito un’incidente che le ha causato l’amputazione di una gamba. I medici le salvarono la vita. Angela non ha perso la sua vitalità e continua a inseguire i suoi sogni. Uno di questi è tornare a danzare. Le protesi concesse dall’Asl le consentono di camminare ma lei vorrebbe ricominciare a fare quello che più le piace. Per questo diversi artisti napoletani, con l’aiuto delle associazioni, hanno organizzato un concerto di beneficenza al Palapartenope, mercoledì 12 febbraio, dal titolo “Tutti Uniti per Angela”. L’intero incasso sarà devoluto alla famiglia della piccola per poter acquistare nuove protesi.

“Aiutiamo Angela a realizzare i suoi sogni. La conosco ormai da tre anni e dal primo giorno sono stato accanto a lei e alla sua famiglia. La sua storia è un esempio di forza, coraggio e determinazione. Nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare, non ha mai smesso di sorridere e di coltivare la sua passione per la danza. Questo concerto di beneficenza è un segnale importante della solidarietà della nostra Napoli, che sa stringersi attorno a chi ha bisogno. Ogni contributo può fare la differenza per permettere ad Angela di ottenere le protesi più adatte a farla tornare a ballare. Continuiamo a sostenerla affinché il suo sogno diventi realtà”. Questo quanto dichiarato dal deputato Francesco Emilio Borrelli.