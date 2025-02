Raccolta differenziata a Napoli, cambia tutto per cittadini e negozi Porta a porta differenziato e nuovo calendario: si punta a migliorare il servizio

“Napoli Differente nel Cuore” è il nuovo progetto di raccolta differenziata dei rifiuti che sarà attivato nei quartieri del centro della città. Il servizio, realizzato dal Comune di Napoli e da Asia Napoli S.p.A. in collaborazione con il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, è stato presentato questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, dall’assessore al Verde e alla Salute, Vincenzo Santagada, e dall’amministratore unico di Asia, Domenico Ruggiero, nel corso di un incontro a cui hanno preso parte anche il vicedirettore di Conai, Fabio Costarella, la presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato, e il direttore tecnico operativo di Asia, Paolo Stanganelli.

Il nuovo modello di servizio prevede un unico calendario per la raccolta differenziata “porta a porta” comune a tutte le utenze, con declinazioni “ad hoc” per le grandi attività commerciali presenti sul territorio, e interesserà alcune aree della I, II e IV Municipalità. Il nuovo sistema entrerà in vigore, diventando operativo, il prossimo 24 marzo nei Quartieri Spagnoli e nella zona di San Ferdinando. Nelle settimane successive verrà esteso all’area del Centro Antico (come i Decumani) e del Centro Commerciale (quartiere San Giuseppe).

Il progetto sarà così strutturato:

1. Quartieri Spagnoli: 14.400 utenze domestiche e 1.900 attività commerciali per una popolazione di circa 38.000 abitanti, con l’attivazione del nuovo calendario a partire dal 24 marzo 2025;

2. Centro Antico: 14.000 utenze domestiche e 1.800 attività commerciali per una popolazione di circa 37.000 abitanti, con attivazione del nuovo calendario il 28 aprile 2025;

3. Centro Commerciale: 1.900 utenze domestiche e 480 attività commerciali per una popolazione di circa 5.000 abitanti, con attivazione del nuovo calendario il 26 maggio 2025.

Complessivamente verranno coinvolti circa 80mila abitanti in riferimento a 30.300 utenze domestiche e 4.180 utenze di tipo commerciale.

“Continua il processo di ottimizzazione per la raccolta differenziata in un’area del centro storico dal punto di vista urbanistico variegata – ha sottolineato l’assessore Santagada –. Si invitano i cittadini a convergere in questo processo, sia nel differenziare correttamente i rifiuti, sia nel rispettare i tempi di conferimento. Una piena e condivisa collaborazione renderà Napoli più vivibile per i napoletani e più accogliente per i tanti turisti che decideranno di trascorrere le proprie vacanze nella nostra meravigliosa città”.

“Riorganizziamo la raccolta in un’area che rappresenta il cuore della città per residenti e visitatori e che negli ultimi anni ha avuto notevoli sviluppi e cambiamenti – ha spiegato l’amministratore unico di Asia, Ruggiero –. Abbiamo adottato nuove iniziative di raccolta, puntando alla semplificazione e a garantire interventi specifici per le numerose attività commerciali del centro di Napoli. Iniziative di monitoraggio e adeguamento sono per noi attività costanti su tutto il territorio cittadino. Di volta in volta, calibriamo interventi in base alle caratteristiche specifiche di ogni zona di Napoli. Una strategia operativa che col tempo sta portando a risultati importanti”.

Il nuovo servizio ha tra gli obiettivi: semplificare le attività di raccolta dei rifiuti e facilitare le relative attività di controllo dei conferimenti; migliorare il decoro urbano nel centro di Napoli, recuperando le frazioni che attualmente vengono perse con l’abbandono indisciplinato nei cumuli misti di rifiuti e in prossimità delle campane; eliminare, dove possibile, le attrezzature stradali; incrementare del 15% tutte le frazioni differenziate.

La nuova organizzazione del porta a porta nel centro di Napoli è il frutto di un’attenta analisi dell’evoluzione del territorio che ha preso in considerazione, mediante censimento e raccolta dati, informazioni come lo sviluppo di nuove attività commerciali nelle zone e le tipologie di materiali principalmente conferite. Aspetti mutati negli ultimi anni che hanno richiesto una revisione attenta dei piani di raccolta.

Il nuovo calendario di raccolta

Nelle aree interessate da “Napoli Differente nel Cuore”: carta e cartone saranno raccolti il lunedì; il martedì e il sabato il materiale non riciclabile; il mercoledì, il venerdì e la domenica i rifiuti organici e biocompostabili. Unica eccezione per plastica e metalli, che avranno attività di raccolta in giorni diversi nei vari quartieri (dovuta alla voluminosità della frazione).

Pronto anche il calendario di raccolta dedicato agli esercizi commerciali presenti nel centro. Queste alcune delle attività: per l’umido dei ristoranti sono previsti ritiri giornalieri tutte le sere; ritiri di umido e vetro frequenti anche per i negozi di ortofrutta e i bar; ritiro di multimateriale tutte le sere per attività di ristorazione, bar e negozi di abbigliamento; dal lunedì al sabato è previsto il ritiro di cartoni a chiusura serale.

Dal prossimo 17 febbraio cittadini e commercianti saranno adeguatamente informati delle nuove attività nella prima zona del progetto (Quartieri Spagnoli e San Ferdinando) mediante la distribuzione dei nuovi calendari di conferimento e la consegna di kit per la raccolta (buste, bidoni carrellati e mastelli). Previsti punti informativi in piazzetta Montecalvario, via Emanuele de Deo, via San Matteo, piazzetta Concordia e via Sant’Anna di Palazzo.