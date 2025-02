Sanremo, Manfredi: "Complimenti ad Andrea Settembre, Napoli è orgogliosa" Manfredi ha definito la vittoria del cantante un "successo straordinario"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso le sue felicitazioni ad Andrea Settembre, il giovane talento che ha trionfato nella categoria "Nuove Proposte" al Festival di Sanremo 2025. Con un messaggio pubblicato su X, il social media precedentemente noto come Twitter, Manfredi ha definito la vittoria del cantante un "successo straordinario", sottolineando come questo rappresenti "un primo passo importante per un futuro luminoso nel mondo della musica."

Il giovane cantante ha vinto con il brano "Vertebre", lo stesso cantante ha dichiarato: "Vertebre io lo identifico un po' un grido "generazionale di denuncia al fatto che noi ragazzi della nostra età secondo me abbiamo molte fragilità, molte difficoltà, quindi ho voluto a gestire le nostre emozioni. Quindi ho voluto un po' mettere su carta quelli che erano i miei pensieri riguardo questa cosa e secondo me la frase chiave per capire un po' tutto il senso del brano è nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età, perché nessuno ci ha mai dato un manuale di vita che ci spiega come vivere, come gestire tutte queste emozioni che secondo me per la nostra generazione e a vent'anni è veramente difficile sapere come gestire".

Il sindaco ha anche dichiarato con entusiasmo: "Tutta Napoli è orgogliosa di te", aggiungendo che la città aspetta Settembre in Comune per festeggiare insieme il trionfo.

Andrea Settembre, che ha conquistato il pubblico con la sua performance al festival, è diventato un simbolo di speranza e talento per la città partenopea, che celebra il suo successo come un traguardo significativo per la musica napoletana e italiana.