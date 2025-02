Terra dei fuochi. Muscarà: "Il Governo deve commissariare la Campania" L'allarme: "E' a rischio la salute dei cittadini"

“La politica 'strafottente' è la vera colpevole della devastazione della Terra dei Fuochi. Lo dimostra la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che condanna l'Italia, anni di immobilismo, mentre la camorra e imprenditori senza scrupoli avvelenavano il territorio e i cittadini continuavano ad ammalarsi e morire di tumore”.

Lo denunciano da tempo la consigliera regionale Marì Muscarà e Salvatore Ronghi, Presidente di Sud Protagonista, che oggi hanno tenuto una conferenza stampa nella sede del Consiglio Regionale per ribadire il loro impegno contro questa emergenza ambientale e sanitaria. Vi hanno partecipato anche il Sen. Vincenzo d'Anna, Presidente Fnob, e Gaetano Rivezzi Isde Medici.

“Abbiamo denunciato per anni questa situazione, ma nulla è cambiato. In Consiglio regionale ci sono due mie proposte di legge bloccate: una per il contrasto alla Terra dei Fuochi, l’altra per la mappatura delle aree ad alta criticità ambientale. Entrambe ignorate, mentre si fanno leggi su giornate celebrative e amenità varie.

Questo perché il patto di non belligeranza tra De Luca e la finta opposizione ha portato alla cancellazione della Commissione Terra dei Fuochi, bonifiche e ciclo integrato dei rifiuti. Il mio ex movimento, i 5 Stelle, hanno svenduto questa battaglia per tre poltrone, accettando il silenzio imposto da De Luca. La Regione Campania va commissariata immediatamente.

La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che arriva con anni di ritardo, conferma la nostra battaglia. Già nel 2017 denunciammo a Strasburgo l’inerzia delle istituzioni, ma nulla è stato fatto. Intanto, gli scandali si sono susseguiti: dallo smaltimento illegale dei rifiuti, che in Tunisia ha portato all’arresto di un ministro mentre qui è stato insabbiato, fino all’inchiesta Bloody Money, che ha svelato la complicità delle partecipate regionali nella gestione emergenziale dei rifiuti senza gara. Tutto è stato coperto da un silenzio colpevole e complice.

La politica ha taciuto troppo a lungo. Ora chiediamo ufficialmente al governo Meloni di commissariare la Regione Campania per tutelare la salute dei cittadini, prima che sia troppo tardi” - conclude Muscarà.