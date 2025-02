Manfredi: ok la proposta di uniformare i biglietti ANM a 1,50 euro "Mi sembra ragionevole", ha così dichiarato il sindaco di Napoli

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso un parere positivo sulla proposta di uniformare il costo dei biglietti del trasporto pubblico, portandoli a 1,50 euro. Una misura che, secondo Manfredi, risulterebbe "ragionevole" e in linea con l’esigenza di semplificare il sistema tariffario.

La proposta, avanzata dall’assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, ha sollevato discussioni in città e potrebbe riguardare tutti i mezzi pubblici ANM, inclusi metropolitane, funicolari e autobus. "Oggi abbiamo la tariffa più bassa d'Italia, ma discuteremo la proposta nei tavoli giusti", ha dichiarato Manfredi, sottolineando che questa modifica potrebbe rispondere anche alle difficoltà degli utenti, in particolare quelle relative all’uso dei biglietti di corsa singola e alla presenza di vari gestori del trasporto pubblico in città.

Il sindaco ha anche parlato dei lavori in corso per l'apertura della nuova stazione Centro Direzionale della metropolitana Linea 1, che, secondo le sue dichiarazioni, potrebbe aprire ufficialmente nel mese di marzo. Tuttavia, ha precisato che la tempistica dipenderà dai collaudi in corso, un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della stazione.

Inoltre, Manfredi ha riferito che è stato approvato un piano triennale di assunzioni per l’ANM, il cui obiettivo è potenziare il personale dell'azienda, particolarmente carente in alcune figure professionali fondamentali come macchinisti e operatori di stazione. Questa carenza, infatti, è la causa principale dei disagi che i cittadini riscontrano, tra cui la riduzione degli orari di servizio sulla Linea 6 e l'impossibilità di aggiungere treni alla Linea 1.