Napoli, via libera alla pista ciclabile lunga 10 chilometri Finanziata per 4 milioni di euro con i fondi del Pnrr

La giunta comunale, su proposta dell’assessore Cosenza, ha approvato il progetto esecutivo di estensione della rete ciclabile cittadina nell’ambito nord-occidentale della città, finanziato per 4 milioni di euro con i fondi del Pnrr.

"Il progetto esecutivo approvato prevede la realizzazione di circa 10 km di percorsi ciclabili nei quartieri di Fuorigrotta e Soccavo offrendo nuove opportunità di spostamento. In particolare, saranno favorite le connessioni con le stazioni della linea 6 e della Cumana Mostra, della linea 2 Leopardi, Campi Flegrei e Cavalleggeri, della circumflegrea Soccavo, Fuorigrotta, Mostra, e con la realizzanda linea 7 Stazione di Monte Sant’Angelo. Il percorso metterà in connessioni le sedi dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” di piazzale Tecchio, di via Claudio e di Monte Sant’Angelo, il polo espositivo della mostra d’Oltremare e lo stadio Maradona", si legge nella nota stampa del Comune.

“L’intervento, concertato con la Municipalità e dotato di tutti i pareri necessari, rientra in un più ampio programma di investimenti nel settore della mobilità ciclabile - ha ricordato l’assessore Cosenza - lo sviluppo dei percorsi ciclabili connessi con le stazioni della rete su ferro e le sedi universitarie, infatti, interessa anche l’area settentrionale della città, ed in particolare il quartiere di Scampia e l’area orientale con l’obiettivo di realizzare almeno 35 km di percorsi ciclabili in città per collegare stazioni ferroviarie e sedi universitarie, in un’ottica di interscambio con la rete su ferro. In particolare, a Scampia il cantiere è iniziato la scorsa estate e si protrarrà per un anno, il progetto esecutivo per l’implementazione della rete nell’area orientale è, invece, nella fase finale di validazione”.