Troppi incidenti: Prefetto convoca riunione Incontro il 18 febbraio per discutere del caso Miano

l Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha convocato per martedì prossimo, 18 febbraio una riunione della segreteria tecnica dell'Osservatorio sull'incidentalità stradale, nel quale sarà esaminata, in particolare, la situazione del quartiere napoletano di Miano, dove si è verificato, venerdì sera, l'ultimo incidente stradale mortale. In una nota si spiega che il Prefetto, nell'ambito delle iniziative preventive volte alla diffusione della sicurezza e all'educazione stradale ha, anche, convocato, per domani, 17 febbraio, una nuova riunione del tavolo che, con le Forze di polizia e l'Ufficio scolastico regionale, sta programmando nuove ed ulteriori progettualità per coinvolgere direttamente i giovani e che avrà ad oggetto anche le nuove norme introdotte a fine dicembre dal codice della strada.