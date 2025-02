Domani fa tappa a Napoli il Treno del Ricordo Per non dimenticare l’eccidio delle Foibe

Arriva a Napoli, dopo aver attraversato tutta l’Italia, il Treno del Ricordo 2025, un progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che alle 11,30 farà tappa presso il binario 14 della Stazione di Napoli Centrale. A tagliare il nastro nella stazione partenopea il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che darà formalmente il via ai tour di associazioni e delle scolaresche. Il Treno del Ricordo è un treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e Gruppo FS appositamente allestito con una mostra multimediale e l’esposizione delle masserizie degli esuli che sono state raggruppate nei vagoni storici. Domani le visite del treno per il pubblico inizieranno alle ore 13 e si concluderanno alle ore 18. La visita, della durata di circa 25 minuti, avverrà per gruppi di 25 persone con accesso scaglionato ogni 10 minuti. L’ultimo accesso sarà garantito al gruppo di visitatori delle ore 17.30. Mercoledì le visite per il pubblico si svolgeranno dalle ore 9 alle 18 con ultimo accesso alle ore 17.30.Per le scuole è stata garantita una fila dedicata così da limitare quanto più possibile i tempi di attesa.

Alberta Lombardi