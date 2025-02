Insulti al coro del San Carlo, Pisani: "Scuse accettate, ma Gardner risarcisca" «Ci aspettiamo, in via conciliativa, un'offerta risarcitoria per evitare inutili e costosi processi»

«Vedo che la mia prima domanda stragiudiziale di scuse è stata accolta dal famoso direttore d’orchestra. Gardner, però, deve rendersi conto anche di aver procurato danni incalcolabili, di cui pare essersi pentito un mese dopo, ma ciò non significa che la controversia possa finire qui, i danni non sono stati provocati da un bambino o da “topolino”, quindi vanno anche risarciti come per legge». A dirlo l’avvocato Angelo Pisani dopo le dichiarazioni del maestro britannico, riportate dal Times, in cui lo stesso aveva chiamato in causa la criminalità organizzata. Poi erano arrivate le scuse di Gardner. «Ci aspettiamo, in via conciliativa, un'offerta risarcitoria per evitare inutili e costosi processi e, soprattutto, un risarcimento idoneo per tutte le vittime che sia anche da esempio per tutti. Non è pensabile di poter compiere un atto illecito e poi cavarsela solo con delle scuse, sarebbe un messaggio sbagliato e pericoloso per il futuro di tutti. Per evitare futuri episodi emulativi e per educare alla legalità, nelle more di un incontro con il responsabile di tutto quanto accaduto, i responsabili del Times devono cancellare immediatamente il link dal web, se davvero si intende risolvere bonariamente la controversia» dice Pisani.

Nice Bassani