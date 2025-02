"Mai Più Indifese": l’otto marzo giornata di stage gratuiti di difesa personale In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025

"Mai Più Indifese": l’otto marzo giornata di stage gratuiti di difesa personale femminile, promossa da UNITAM e patrocinata da Regione Campania e Presidenza del Consiglio del Comune di Napoli presso il Centro Polifunzionale di Soccavo.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025, l'Unione Italiana Taekwondo e Arti Marziali (UNITAM) organizza l'evento "Mai Più Indifese", una giornata di stage gratuiti di difesa personale femminile, focalizzata sulle tecniche di Taekwondo e Hapkido. L'iniziativa, che si terrà l'8 marzo presso il Centro Polifunzionale di Soccavo (NA), gode del patrocinio morale della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio Comune di Napoli, ed è aperta a tutte le donne interessate, indipendentemente dalla loro età o preparazione atletica.

L'evento si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne e di fornire strumenti pratici di autodifesa. Le partecipanti avranno l'opportunità di apprendere tecniche di base di Taekwondo e Hapkido, discipline che favoriscono l'equilibrio, la coordinazione e la capacità di reazione in situazioni di pericolo.

La partecipazione agli stage è gratuita e aperta a tutte le donne. È consigliata la prenotazione, per garantire la migliore organizzazione possibile. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l'UNITAM ai recapiti indicati sulla locandina.

La giornata prevede due sessioni di stage gratuiti, della durata di due ore ciascuna:

Prima sessione: 9:00 - 11:00

Seconda sessione: 11:30 - 13:30

Gli stage saranno tenuti da uno staff di docenti altamente qualificati, tra cui i Gran Master Luigi Signore (9° Dan), Patrizio Ferrigno (8° Dan), Giovanni Taranto (8° Dan), Giovanni Trinchillo (8° Dan) e Francesco Cirillo (8° Dan).

Nel corso della giornata, sono previsti gli interventi di figure di spicco del mondo del giornalismo e dell'impegno sociale, tra cui Paolo e Gianmario Siani ("Fondazione Giancarlo Siani") e Ottavio Lucarelli (Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania)

L'evento "Mai Più Indifese" ha ottenuto il patrocinio morale di importanti istituzioni e associazioni, tra cui:

Ordine dei Giornalisti della Campania

Presidenza del Consiglio Regionale della Campania

AICOVIS (Associazione Italiana contro violenza negli stadi, bullismo, cyberbullismo, razzismo e contro ogni forma di violenza)

Associazione "COR ET AMOR" ("Costruttori di gentilezza")

Commissione Legalità dell'Ordine dei Giornalisti della Campania

Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Giornalisti della Campania

LESS Onlus (Cooperativa sociale contro esclusione e marginalità sociale, per la promozione della cittadinanza attiva)

UBUNTU (Organizzazione no profit per l'integrazione)

L'UNITAM invita tutte le donne a partecipare numerose all'evento "Mai Più Indifese", un'occasione importante per acquisire competenze utili per la propria sicurezza e per manifestare insieme contro la violenza di genere.

Rosa Benigno