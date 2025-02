Referendum: Maurizio Landini a Napoli per il lancio della campagna per il voto La consultazione referendaria che si svolgerà in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno

Gianni Vigoroso

Referendum, domani Maurizio Landini a Napoli per il lancio della campagna per il voto: appuntamento alle ore 9:30 all'hotel Ramada...