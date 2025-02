A Pompei il summit "AI Human Driven" sul futuro dell’intelligenza artificiale L’evento riunisce esperti del settore, istituzioni e aziende come Microsoft, Google e TIM Enterprise

Il 21 febbraio Pompei diventa il centro del dibattito sull’intelligenza artificiale con il summit “AI Human Driven”, organizzato da Brain Computing S.p.A. presso HABITA79 MGallery Pompeii. L’evento riunisce esperti del settore, rappresentanti istituzionali e aziende come Microsoft, Google e TIM Enterprise per esplorare il rapporto tra AI e intelligenza umana.

L’innovazione tecnologica sta ridefinendo il lavoro, la creatività, la sicurezza e l’educazione. Giovanni Sapere, Innovation Manager di Brain Computing, sottolinea l’importanza di governare questi cambiamenti con strategie adeguate. Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca della Regione Campania, e Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno, discuteranno il ruolo delle istituzioni nel supportare l’AI.

Il summit si articola in cinque panel tematici su formazione, creatività, impresa, cybersecurity e media. Esperti come Jacopo Gubitosi (Giffoni Experience) e Federico Cecchin (illustratore) affronteranno l’impatto dell’AI su arte e intrattenimento. Angelo Tofalo (AT Agency) e Cristiano Pardo (HID Global) tratteranno sicurezza digitale e innovazioni nei trasporti.

Uno dei focus principali sarà TrafficLoop, strumento SEO basato sull’intelligenza artificiale, con una demo a cura di Antonio Esposito. Il summit si conclude con una riflessione sull’evoluzione dell’informazione digitale e il ruolo dell’AI nel giornalismo.

Rosa Benigno