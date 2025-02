Capodanno: "Perchè la casa di Murolo è rimasta chiusa per quasi 22 anni?" L'appello del presidente del comitato valori collinari

"Benché invitato, non ho partecipato a quella che più che un'inaugurazione è stata una passerella, con in testa il sindaco Manfredi, visto che subito dopo la casa di Roberto Murolo, diventata finalmente museo, è stata di nuovo chiusa per riaprirla solo nel fine settimana, visto che il museo sarà aperto solo due giorni e mezzo, dal venerdì alla domenica mattina e non, come si auspicava da parte dei tanti estimatori, tutti i giorni ".

A manifestare il proprio dissenso rispetto all'evento svoltosi stamattina è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero che da anni, segnatamente in occasione degli anniversari della nascita e della morte del grande e indiscusso protagonista della musica classica napoletana, ha segnalato la necessità di riaprire al pubblico la casa del maestro Murolo, rimasta chiusa da dopo la sua morte, ricca di cimeli e di ricordi.

"Mi sarei aspettato - sottolinea Capodanno - che i responsabili della fondazione Roberto Murolo, a partire dal suo attuale presidente, spiegassero i motivi per i quali la casa del maestro è rimasta chiusa per quasi 22 anni dalla sua morte, avvenuta nel lontano 13 marzo 2003 e cosa ha fatto la fondazione in tutti questi anni per ricordare il grande e indiscusso protagonista della musica classica napoletana, conosciuto in tutto il mondo. Domande che a tutt'oggi rimangono senza risposta.

Così come - puntualizza Capodanno - il sindaco Manfredi dovrebbe spiegare perché, nonostante l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Napoli nel lontano marzo 2023, in occasione del ventennale della morte dell'artista, ordine del giorno con il quale s'impegnava l'amministrazione comunale "a dedicare un luogo-simbolo al grande cantore della Napoli classica, intitolando ” Roberto Murolo” le scale di via Cimarosa, poste proprio dinanzi al palazzo dove si trova la sua casa, oggi sede della fondazione Murolo ", tali scale non sono state ancora intitolate a Roberto Murolo, così come chiedo dall'anno 2013 da quando cioè sono decorsi i dieci anni dalla morte, così come previsto dalle norme vigenti.

Mi auguro - conclude Capodanno - che le domande suddette trovino risposte, segnatamente con l'apposizione della targa per l'intitolazione delle scale di via Cimarosa a Roberto Murolo, cosa che potrebbe avvenire il 13 marzo prossimo, in occasione del ventiduesimo anniversario della morte".