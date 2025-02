Bradisismo: chiusa una scuola dopo monitoraggio Si tratta della Michelangelo di via Ilioneo

Presso la Prefettura di Napoli si sono svolte, anche nella giornata di oggi, apposite riunioni di monitoraggio sugli effetti dello sciame sismico in atto nella zona flegrea, nell'ambito del CCS, convocato, già nella giornata di ieri, dal prefetto, Michele di Bari, a seguito della scossa di magnitudo 3.9 registrata intorno alle 15.30, con epicentro nel golfo di Pozzuoli ed avvertita anche nei comuni limitrofi e nel capoluogo. E' stato svolto un punto di situazione sulle verifiche che i tecnici comunali e i vigili del fuoco sono stati chiamati ad effettuare per rilevare eventuali danni a strutture ed edifici sul territorio. All'esito dei controlli, è stata stabilita la chiusura della scuola Michelangelo in via Ilioneo a Napoli, per effettuare le necessarie riparazioni. Le verifiche svolte su altri istituti scolastici - informa la Prefettura - non hanno evidenziato danni o criticità. Anche la Capitaneria di Porto di Pozzuoli ha effettuato un sopralluogo sui costoni del litorale flegreo, senza registrare particolari problematiche. A Pozzuoli e Bacoli, rispettivamente presso il Palatrincone e presso la scuola Gramsci, sono state allestite due aree di accoglienza per la popolazione che, in via precauzionale, ha deciso di chiedere assistenza per la notte. Le Asl e gli ospedali della zona non hanno ricevuto richieste di intervento e sono state comunque pre-allertate tutte le strutture sanitarie operative sul territorio per eventuali necessità emergenziali. È stata, inoltre, interessata la società "2I Rete Gas" al fine di riorganizzare il cantiere di via San Gennaro Agnano, in modo da non rallentare il transito dei veicoli lungo tale arteria che collega Napoli e Pozzuoli. Sono state ripristinate, infine, tutte le utenze che erano prive di energia elettrica a causa di un danneggiamento dell'impianto in zona Pisciarelli. Durante la riunione il direttore dell'Osservatorio vesuviano ha riferito che lo sciame sismico è tuttora in atto, con una scossa di magnitudo 2.6 registrata intorno alle 17.50, e non ha determinato variazioni dei parametri geochimici e di deformazione del suolo.