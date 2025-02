Cumana, giovedì 20 riprende la circolazione tra Bagnoli e Torregaveta L'Eav si è attivata immediatamente sia per risolvere la criticità del servizio ferroviario

Sarà riattivata giovedì 20 la circolazione dei treni della linea Cumana lungo la tratta Torregaveta-Bagnoli, interrotta la vigilia di Natale a causa di una voragine nei pressi della stazione di Pozzuoli. L'Eav si è attivata immediatamente sia per risolvere la criticità del servizio ferroviario sia per ripristinare la circolazione predisponendo un servizio sostitutivo su gomma, sia rielaborando il cronoprogramma di ultimazione dei lavori della nuova galleria tra Gerolomini e Arco Felice, in modo da consentire la riattivazione della regolare circolazione ferroviaria.

Avviata la fase di pre-esercizio per il collaudo del nuovo tracciato, da giovedì i treni della Cumana riprenderanno a circolare regolarmente. Previsto il potenziamento del servizio nella tratta Montesanto-Bagnoli con la frequenza dei treni ogni 15 minuti (4 treni ogni ora). Nella tratta Bagnoli-Torregaveta per ora la frequenza sarà di 30 minuti (2 treni all'ora da Montesanto a Torregaveta). Con il completamento dei lavori di raddoppio nella tratta Dazio-Arco Felice, previsto entro fine anno, la frequenza verrà aumentata sull’intera tratta. Confermati, fino alla apertura della nuova stazione di Pozzuoli, i servizi sostitutivi tra le stazioni di Gerolomini ed Arco Felice al fine di garantire il transito attraverso il tunnel di via Tranvai.

