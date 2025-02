Piano Unesco per il centro storico di Napoli, proseguono gli incontri pubblici L'obiettivo è arrivare alla definizione di un percorso condiviso con i cittadini

Si è svolta presso l'Arciconfraternita dei Pellegrini la terza Maratona dell'Ascolto che conferma l'impegno dell'amministrazione nel percorso di democrazia partecipata per la redazione del nuovo Piano di Gestione UNESCO del Centro Storico di Napoli. Lo rende noto Palazzo San Giacomo.

L'incontro, che ha seguito i precedenti appuntamenti di luglio e novembre 2024, si è concentrato su due aree tematiche fondamentali: il Patrimonio Immateriale e Culturale e l'Educazione e le Politiche Sociali, temi cruciali per il futuro sostenibile del sito UNESCO. I lavori, aperti con una sessione plenaria dedicata alla restituzione dei risultati delle precedenti maratone e presieduti da Maria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto e Site Manager UNESCO, Laura Lieto, Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica e Vincenzo Santagada, Assessore al Verde e alla Salute, hanno visto la partecipazione di numerose associazioni del territorio e cittadini attivi, confermando il crescente interesse della comunità locale per il processo partecipativo "Napoli Ascolta".

Durante il primo tavolo tematico, dedicato al Patrimonio Immateriale e Culturale, i partecipanti hanno approfondito le strategie per la valorizzazione delle tradizioni culturali napoletane, con particolare attenzione alla preservazione dei saperi artigianali e delle arti locali. Sono emerse proposte concrete per il rilancio delle botteghe storiche e la creazione di percorsi formativi dedicati alla trasmissione dei mestieri tradizionali.

Il secondo tavolo, incentrato su Educazione e Politiche Sociali, ha affrontato le sfide del terzo settore e dell'inclusione sociale nel Centro Storico. Le discussioni hanno evidenziato l'importanza di rafforzare le reti educative formali e informali, con un focus specifico sul coinvolgimento dei giovani e sul sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

La novità di questa edizione è stata l'introduzione dell'Open Mic, uno spazio di confronto libero che ha permesso di raccogliere ulteriori contributi su temi trasversali, garantendo che nessuna prospettiva rimanesse inascoltata. Questa modalità ha arricchito il dibattito con spunti preziosi sulla gestione integrata del patrimonio materiale e immateriale del Centro Storico.

Come nelle precedenti edizioni, la metodologia ha previsto strumenti di visualizzazione in tempo reale e live painting, facilitando la sintesi del dibattito e la traduzione grafica delle visioni emerse durante l'incontro. I risultati della terza maratona saranno ora analizzati dal Comitato Tecnico-Scientifico per l'integrazione nel nuovo Piano di Gestione UNESCO.

Il percorso di "Napoli Ascolta" proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti, confermando l'impegno dell'Amministrazione verso una governance sempre più partecipata del sito UNESCO. L'obiettivo rimane la presentazione del nuovo Piano di Gestione, un documento che, grazie al contributo di tutti gli attori coinvolti, delineerà strategie concrete per la tutela e la valorizzazione sostenibile del Centro Storico di Napoli.