"HospitalitySud", seconda ed ultima giornata per l'evento dedicato al turismo Napoli e l'area metropolitana protagonisti dell'esposizione

Alla Stazione Marittima di Napoli la sesta edizione di HospitalitySud, occasione di incontro professionale con titolari, manager, impiegati e consulenti di hotel, resort, dimore storiche, agriturismi, villaggi, camping, bed & breakfast, affittacamere, case vacanza per le aziende che si occupano di forniture e di servizi.

La conferenza di apertura, dopo l’intervento di Ugo Picarelli Fondatore e Direttore HospitalitySud e i saluti di Teresa Armato, assessore al turismo del Comune di Napoli e di Vincenzo Cirillo consigliere delegato promozione del territorio Città Metropolitana, ha dato spazio ad architetti, designer, albergatori e addetti ai lavori in occasione della tavola rotonda “L’arredo contract nell’hospitality, valore aggiunto delle destinazioni” in collaborazione con Fondazione Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e provincia e ADI Associazione per il Disegno Industriale della Campania, al fine di condividere best practices, favorire la collaborazione e dare risoluzione alle sfide dell'ospitalità, che oggi vertono sui materiali, sull’efficientamento energetico, sulla domotica con l’impiego di tecnologie digitali e della intelligenza artificiale, sulla realizzazione di progetti di interior design di qualità e innovazione che contraddistinguono il Made in Italy: il tutto a vantaggio della destinazione che accresce in competitività.

Hanno partecipato: Giancarlo Carriero Delegato al Turismo Confindustria Campania, Vice Presidente Confindustria Alberghi, Ermando Mennella Vice Presidente Federalberghi Campania, Vincenzo Schiavo Presidente Confesercenti Napoli, Grazia Torre Vice Presidente Fondazione Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, Antonella Venezia Presidente ADI Campania, Anna Fresa Vice Presidente ADI Campania, Salvatore Naldi Presidente Federalberghi Napoli, Valeria Della Rocca Vice Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli, Roberto Laringe Presidente Federalberghi Campi Flegrei, Michelangelo Lurgi Presidente Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero Confindustria Salerno, Lucio D’Orsi Delegato Campania ADA.

Teresa Armato Assessore al Turismo Comune di Napoli, ha commentato: “Sono molto contenta di essere all'apertura di HospitalitySud, ancora una volta per la 6ª edizione, che è un riferimento molto importante per lo sviluppo del turismo nella nostra città e nel nostro territorio. HospitalitySud tratta argomenti cruciali per il settore, dalla capacità di ospitare alla qualità dell'ospitalità, dall’arredamento al food, ai materiali ecosostenibili per attrarre i turisti più sensibili al tema. Napoli sta puntando moltissimo sul turismo come fattore economico, di crescita e di sviluppo, che può dare e sta dando lavoro a tantissimi giovani, formando anche nuove professionalità. La nostra città attira tantissimi turisti e questo sarà un anno delle grandi sfide perché abbiamo il compleanno della città, i 2500 anni per il quale offriremo una importante programmazione, e il Giubileo con milioni di pellegrini che arrivano a Roma e vogliono visitare Napoli. Pertanto, stiamo valutando come migliorare l'accoglienza; stiamo già facendo dei tour appropriati alla riflessione sulla speranza che il Papa ha indicato e che il Giubileo svilupperà in quest'anno e sono già iniziati dal 13 febbraio i nostri tour dedicati alle donne di fede, di speranza e di carità che stanno avendo un grande successo. Vogliamo dare il nostro sostegno istituzionale per fare in modo che il turismo sia sempre di più una realtà importante”.

Per il consigliere delegato della Città metropolitana, Vincenzo Cirillo, "questo evento è fondamentale per creare un matching tra le imprese della filiera turistica e, allo stesso tempo, fa in modo che ci sia anche un rapporto tra le imprese e le istituzioni. In questo momento, forse più di qualsiasi altro, le istituzioni hanno presenza sui territori e cercano di valorizzare le imprese turistiche attraverso una maggiore informazione. Si è parlato anche di sostenibilità, che nel turismo è proprio la chiave di lettura vincente. È quella che permette ai turisti internazionali, che ormai non vogliono più solo luoghi, paesaggi, opere d'arte, siti archeologici. Vogliono anche la sostenibilità della struttura che li accoglie e quindi l'utilizzo di materie prime sostenibili e di cibo biologico e a chilometro zero. Inoltre, i turisti cercano l’“esperienza” da vivere, ad esempio essere parte di un restauro di un'antica opera d'arte o realizzare degli oggetti artigianali, o ancora immergersi e pigiare l'uva per realizzare il vino. I turisti cercano il prodotto allo stato puro, allo stato naturale e spesso lo vogliono realizzare loro”.

HospitalitySud chiude stasera alle 19, con un salone espositivo al quale partecipano le aziende top nella loro area merceologica e un programma di 32 tra incontri e seminari con 100 relatori. Patrocinano l’evento Comune di Napoli, Regione Campania, Unione Industriali Napoli, Federalberghi Napoli, Confesercenti Napoli. Partner ufficiale è Blastness, nata nel 2004 pioniere della digitalizzazione del mercato turistico e dello sviluppo della vendita on-line di camere d’albergo. Conta più di 1.000 strutture clienti ed è il primo provider di sistemi di distribuzione elettronica per hotel 5 stelle in Italia. Nell’estate del 2024 le prenotazioni registrate dagli hotel clienti attraverso i propri canali diretti di vendita online hanno pareggiato i volumi realizzati con Booking.com

I settori merceologici rappresentati vanno dagli articoli di cortesia agli accessori da letto, dall’automazione alberghiera e domotica agli elettrodomestici e alla elettronica professionale, dai prodotti per il breakfast a quelli per i bar, dalle case mobili per l'ospitalità alle certificazioni alla consulenza strategica e alla formazione; dalle macchine, attrezzature e prodotti per la pulizia professionale ai servizi di facility management e ai servizi energetici, dalle tecnologie hardware and software di gestione alle telecomunicazioni e agli impianti audiovisivi, dal web advertising al web marketing e design.