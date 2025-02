Napoli investe nella cultura 2,4 milioni di euro Sergio Locoratolo: "L'obiettivo è quello di sviluppare un ecosistema"

Il Comune di Napoli ha annunciato un'importante iniziativa che mira a rafforzare la politica culturale della città con una dotazione complessiva di 2,4 milioni di euro. Questo investimento segna un passo decisivo verso la costruzione di una solida infrastruttura culturale, che riconosce la cultura non solo come elemento di intrattenimento, ma come motore fondamentale di sviluppo sociale ed economico.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, ha sottolineato come questa iniziativa segni un cambio di rotta importante: "Gli avvisi pubblici recentemente lanciati rappresentano un segnale concreto della volontà dell'Amministrazione Manfredi di stimolare, con determinazione, la crescita culturale della città. L'obiettivo è quello di sviluppare un ecosistema che integri diverse forme artistiche, dal cinema alla musica, dal teatro all'arte visiva, tenendo sempre in considerazione la sostenibilità e la partecipazione attiva della comunità".

La programmazione culturale del Comune di Napoli non si limita a essere una semplice offerta di intrattenimento, ma costituisce un progetto strategico che premia il merito e le capacità organizzative degli operatori culturali, senza tralasciare l'aspetto educativo e inclusivo. La crescita di un pubblico consapevole è una delle priorità, con interventi che coinvolgono scuole, chiese di periferia e tutti i luoghi della città. Un'attenzione particolare è rivolta a garantire che le attività culturali siano accessibili a tutte le categorie sociali, cercando di costruire un dialogo tra diverse realtà artistiche e la popolazione.

I risultati di questa strategia sono evidenti. Dal 2022 ad oggi, la programmazione ha visto un continuo aumento del numero di partecipanti e dei progetti finanziati. Nel 2022, ben 103 soggetti hanno aderito, con 48 progetti finanziati. Nel 2023, grazie alla creazione di un terzo bando, i soggetti coinvolti sono stati 121, con 65 progetti finanziati. Nel 2024, si è raggiunto un nuovo record con 146 soggetti partecipanti e 77 progetti sostenuti.