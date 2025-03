Sorrento, Coppola riassegna le deleghe: nuova fase per la giunta Il sindaco firma il decreto e distribuisce le competenze ai nuovi assessori

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato il decreto che definisce la nuova distribuzione delle deleghe all’interno della giunta municipale, completando così il rimpasto iniziato con l’azzeramento dell’esecutivo un mese fa. Il vice sindaco Paolo Pane si occuperà di Commercio, Turismo, Mobilità, Protezione civile e Personale, mentre Eduardo Fiorentino avrà le deleghe per Politiche giovanili, Edilizia privata, Antiabusivismo, Manutenzione, Attività sportive e Tempo libero. Concetta Spano seguirà Sanità, Pari opportunità, Ambiente, Ecologia, Risorsa mare, Pesca e Relazioni internazionali.

Una giunta rinnovata e pronta a nuove sfide

Il nuovo esecutivo vede l’ingresso di Paolo Pane, Concetta Spano e Luigi Gargiulo (Patrimonio, Demanio, Cimitero, Arredo urbano, Innovazione tecnologica e Digitalizzazione), mentre Rossella Di Leva mantiene le deleghe per Cultura, Gentilezza, Verde pubblico e Trasparenza. Sono stati invece sostituiti Filomena Cappiello, Ilaria Di Leva e Antonino Fiorentino.

Opere pubbliche al centro della consiliatura

L’ultima fase del mandato sarà caratterizzata da importanti lavori pubblici. Il sindaco ha deciso di mantenere per sé la competenza su questo settore strategico, con progetti chiave come il rifacimento del campo Italia, la realizzazione del percorso pedonale meccanizzato tra il centro e il porto, e il parco agricolo-archeologico della Regina Giovanna. Nel frattempo, sono in fase di completamento il rifacimento di via Fontanelle e la riqualificazione di piazza Veniero. La nuova giunta si prepara così a un periodo intenso, con l’obiettivo di portare a termine opere fondamentali per il futuro della città.