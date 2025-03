Carro dei carcerati, Borrelli: "Chiaro omaggio alla criminalità e alla violenza" Il deputato di Avs: "Esempio poco edificante per i tanti bambini"

"Non si trattava di un carro allegorico con un messaggio positivo ma un chiaro omaggio alla criminalità e alla violenza. Un esempio poco edificante soprattutto per i tanti bambini presenti per festeggiare il carnevale". Lo affermano il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli e e il coportavoce regionale di Europa Verde Rosario Visone, a proposito del 'carro dei carcerati' che ha sfilato ieri per il carnevale di Acerra. "Ormai - proseguono - questi sono i modelli preminenti in determinati territori. Zero parole per la legalità e per le vittime della camorra, ma totale sostegno pubblico e sociale alla peggiore camorra. I vestiti che vanno più di moda sono quelli dei 'malamente' e dei galeotti che vengono indossati con orgoglio. Si chiede libertà per i criminali e non giustizia per le vittime. I comportamenti delinquenziali sono mitizzati e portati ad esempio di generazione in generazione. Un disastro sociale e attualmente inarrestabile".