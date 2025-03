Muscarà, Parco Mascagna bis: il comune assente, privati senza controllo La denuncia della consigliera indipendente della Regione Campania

"Quanto sta accadendo all’angolo tra via Edgardo Cortese e via Piscicelli è la fotocopia della situazione di via Ruoppolo: un’area pubblica di fatto lasciata alla gestione incontrollata dei concessionari, mentre il Comune resta a guardare". La consigliera indipendente della Regione Campania, Marì Muscarà, denuncia ancora una volta l'assenza di controlli da parte dell’amministrazione comunale sulla gestione degli spazi verdi.

"Abbiamo già segnalato la situazione di via Ruoppolo, e ora ci troviamo di fronte a un altro caso identico. Il problema è sempre lo stesso: il Comune abdica alle proprie responsabilità, delegando la gestione a privati senza un adeguato monitoraggio, con il risultato di spazi pubblici trasformati in aree privatizzate, spesso sottratte alla fruizione dei cittadini".



Ma la denuncia non si ferma qui: in questo nuovo caso emergono anche gravi pericoli per la sicurezza dei bambini. "Abbiamo già segnalato la presenza di tondini acuminati pericolosissimi in via Ruoppolo, e ora scopriamo che lo stesso problema si ripresenta anche in quest’area – continua Muscarà –. Stiamo parlando di un rischio concreto per i più piccoli, che potrebbero ferirsi gravemente. È inaccettabile che il Comune non intervenga tempestivamente per rimuovere questi pericoli e garantire la sicurezza dei cittadini".

"Non possiamo accettare che il patrimonio verde della città venga gestito senza alcuna trasparenza – conclude Muscarà –. Chiediamo all’amministrazione di intervenire immediatamente per garantire che le concessioni rispettino le regole, che gli spazi pubblici restino a disposizione di tutti i cittadini e, soprattutto, che la sicurezza venga messa al primo posto, evitando tragedie annunciate".