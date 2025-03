Bagnoli, Manfredi: oggi cabina di regia per gli ultimi progetti di bonifica Incontro a Roma con la Premier Meloni

Si svolgerà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, alle 15:00, la cabina di regia dedicata a Bagnoli, in cui verranno approvati gli ultimi progetti di bonifica dell'area. A comunicarlo è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ricopre anche il ruolo di commissario straordinario per la bonifica di Bagnoli. L'incontro è stato convocato per fare il punto sui progressi e definire i passaggi cruciali per il futuro del sito.

Secondo Manfredi, durante l'incontro si stabiliranno anche le priorità per gli interventi da realizzare, tra cui la costruzione di nuovi insediamenti e la gestione degli "usi temporanei" dell'area. "Stiamo procedendo con grande velocità, facendo passi in avanti significativi", ha dichiarato il sindaco, che ha confermato l'impegno a ridare nuova vita a Bagnoli, una delle zone più complesse della città di Napoli, che necessita di un ampio piano di recupero e riqualificazione.

L'incontro odierno si inserisce all'interno del piano nazionale contro il degrado nelle periferie, che vede la partecipazione anche della Premier Giorgia Meloni, la quale presiederà la cabina di regia per definire le linee guida del piano previsto dal decreto legge Caivano bis.

Bagnoli, da anni al centro di polemiche e attese riguardo alla sua bonifica, rappresenta un'opportunità fondamentale per la rigenerazione urbana e la riqualificazione del territorio napoletano. Gli ultimi sviluppi potrebbero segnare una svolta significativa, non solo per la salute ambientale, ma anche per il futuro economico e sociale della zona.