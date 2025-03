Bagnoli. Ferrante: inizia percorso rinascita, periferie tornano al centro L'obiettivo è quello di restituire ai cittadini un'area strategica per tutto il territorio

"Con il nostro Governo, che ha messo il tema in cima all’agenda politica, Bagnoli può intraprendere un percorso di rinascita che consentirà di restituire ai cittadini un’area strategica per tutto il territorio.

Grazie al lavoro svolto dalla Cabina di Regia, sarà possibile attuare gli interventi di rigenerazione urbana attesi da oltre 30 anni: Bagnoli è pronta a diventare un simbolo di riscatto per la Campania e per tutto il Mezzogiorno".

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che ha partecipato alla Cabina di Regia su Bagnoli-Coroglio presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti.

“Il piano da 1,2 miliardi per il rilancio di Bagnoli, con le misure per la messa in sicurezza della colmata e il risanamento ambientale, consentirà - aggiunge Ferrante - di dare nuova vita all’area ex italsider e trasformarla, entro il 2030, in un quartiere che punta sul mare, il turismo e la sostenibilità per creare sviluppo e occupazione.

Particolare rilevanza rivestono gli interventi riguardanti le infrastrutture idriche, trasportistiche ed energetiche, che saranno realizzati secondo criteri di resilienza anche tenendo conto del bradisismo nei Campi Flegrei. Da cittadino napoletano, prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, sono orgoglioso dell’impegno di tutti i soggetti coinvolti per restituire dignità ad un intero territorio che da troppo tempo attendeva risposte. Finalmente - conclude Ferrante - le periferie tornano al centro“.