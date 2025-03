Campi Flegrei, Graziano (Pd): "Il Governo ha abbandonato i cittadini" Il capogruppo dem in commissione difesa: "Grandissima preoccupazione"

- "Questa notte c'è stata una scossa di terremoto molto forte nella zona dei campi Flegrei, ci sono stati dei crolli che hanno colpito le popolazioni di quella zona. Voglio innanzitutto esprimere la mia più sentita solidarietà ai cittadini coinvolti e un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e protezione civile, che sono intervenuti prontamente sul posto. Ma voglio anche esprimere grandissima preoccupazione per quanto sta accadendo perché il governo sta lasciando soli questi cittadini. Il governo si è dimenticato di questo territorio. Chiediamo pertanto al ministro Musumeci e a tutto il governo di intervenire immediatamente e di venire a riferire in Parlamento su quanto sta accadendo; Fratelli d'Italia sottovaluta quella che è un'emergenza nazionale ma noi non abbandoneremo i nostri concittadini e i nostri territori". Lo dichiara Stefano Graziano capogruppo PD in commissione difesa di Montecitorio