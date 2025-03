Campi Flegrei, Simeone: "Necessario alzare livello d'allerta in zona rossa" Presidente Commissione Protezione Civile: "Istituzioni si facciano carico di questa situazione"

"Necessario innalzare il livello di allerta nella zona rossa, per la sicurezza delle popolazioni". Lo dice Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità, Lavori Pubblici e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli.

"Le popolazioni che vivono all'interno del perimetro definito 'zona rossa', in particolare quelle residenti nelle aree circostanti la Solfatara, stanno vivendo una situazione di grave preoccupazione e terrore. È fondamentale che le istituzioni si facciano carico di questa situazione con azioni concrete. La scossa di questa notte ci porta in una fase in cui sarebbe necessario alzare il livello di allerta e adottare misure concrete che possano garantire la sicurezza e la tranquillità di chi vive in queste zone. In particolare, occorrerebbe innalzare, almeno per chi vive nelle immediate prossimità della Solfatara, questo livello di allerta, per consentire a chi lo desidera e può, di allontanarsi temporaneamente da queste aree, con un supporto adeguato da parte delle istituzioni, eventualmente anche con un aiuto statale", afferma.

"È necessario evitare soluzioni che possano apparire superficiali o inefficaci, come le sole dichiarazioni pubbliche o iniziative simboliche. Le parole non sono sufficienti a restituire un normale livello di vivibilità a queste persone. Non bastano più le monotematiche istituzionali, i pareri di esperti tecnico-scientifici e sismici o le dirette social di qualche Sindaco, per risolvere una questione di così grande rilevanza. Chiederemo, come Commissione consiliare, a tutte le istituzioni competenti, compreso il Presidente del Consiglio Meloni, di intraprendere questa strada per tutelare la sicurezza e il benessere delle persone che vivono in queste zone, ormai terrorizzate. Se non si agisce con decisione, rischiamo di lasciare le popolazioni in un'ulteriore condizione di disagio e angoscia. È il momento di fare scelte responsabili e coraggiose per il futuro della nostra comunità", conclude Simeone.