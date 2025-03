Sisma Campi Flegrei, decine di famiglie sgomberate da un palazzo a Bagnoli Dopo le verifiche sulla stabilità degli edifici

Emergenza bradisismo nei Campi Flegrei: in mattinata decine di famiglie sono state evacuate da un palazzo di via Bagnoli, in uno dei quartieri maggiormente sollecitati dai terremoti degli ultimi tempi.

Il provvedimento si è reso necessario dopo le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Lo stabile, costruito alla fine degli anni '60, presenta criticità alle fondamenta.

Sul posto vigili del fuoco, polizia, vigili e 118.