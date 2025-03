Casamicciola sposa il crocierismo di lusso: risultato storico Tappa per la prima volta sull'isola d'Ischia a far data dal 2026

Il turismo crocieristico di lusso farà tappa per la prima volta sull’isola d’Ischia e nello specifico a Casamicciola Terme a far data dal 2026. "Ad ufficializzarlo una delibera votata dalla giunta guidata dal sindaco Giosi Ferrandino nella quale viene approvata la richiesta inviata da James Cabello, in qualità di Head of Port and Shoreside Operations della Marc-Henry Cruise Holdings LTD ‘Four Seasons Yachts’ con la quale viene manifestata la volontà di inserire l’isola d’Ischia, in particolar modo Casamicciola Terme, nei futuri itinerari proposti a partire dal 2026 e realizzati nel 2027, con possibilità di incrementarli nelle stagioni successive. - si legge nella nota - L’accordo, al quale ha a lungo lavorato il vicesindaco della cittadina termale, Antonio Carotenuto, sarà sottoscritto nel corso del Seatrade Cruise Global in programma dal 7 al 10 aprile a Miami, al quale parteciperà una delegazione dell’amministrazione comunale isolana guidata proprio da Carotenuto. L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare il Comune di Casamicciola Terme e l’intera Isola d’Ischia a tutti gli altri operatori del settore crocieristico di lusso, valutando la sottoscrizione di nuovi accordi con gli stessi".