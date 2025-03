Mille bambini in piazza per la "Primavera dei Quartieri Spagnoli" L'iniziativa include diverse attività interattive e laboratori

Oltre 1000 bambini e giovani studenti delle scuole Dalla Parte Dei Bambini, Eduqa e Baracca prenderanno parte alla "Primavera dei Quartieri Spagnoli" il 21 marzo, in occasione dell'equinozio di primavera. L'evento, che si terrà nel cuore del quartiere, sarà un'importante giornata di celebrazione della creatività, della riflessione e della comunità.

Con parole, colori e musica, i partecipanti daranno voce a un messaggio forte e chiaro: "La Primavera è dei Quartieri Spagnoli". Sarà un'opportunità unica per affrontare temi cruciali come il futuro, l'educazione innovativa, l'ambiente e la cittadinanza attiva, coinvolgendo non solo i bambini, ma anche le loro famiglie e l'intera comunità.

L'iniziativa includerà una serie di attività interattive e laboratori, pensati per stimolare il dialogo tra generazioni e valorizzare il territorio. La "Primavera dei Quartieri Spagnoli" si propone di diventare un punto di riferimento per la riflessione e la crescita collettiva, dove ogni voce, piccola o grande che sia, avrà spazio per essere ascoltata.

Un evento che, più di ogni altra cosa, conferma l'impegno delle scuole e della comunità nel promuovere valori di inclusività e solidarietà, facendo dei Quartieri Spagnoli non solo un luogo di storia, ma anche un laboratorio di idee per il futuro.