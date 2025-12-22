Napoli-Bologna, le probabili formazioni: ancora qualche dubbio per Conte Conte potrebbe cambiare qualcosa in difesa. Italiano lancia Cambiaghi, Fabbian, Orsolini e Dallinga

Antonio Conte e Vincenzo Italiano stanno definendo le probabili formazioni per l'attesa finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, in programma questa sera. Per il Napoli, la porta dovrebbe essere affidata a Vanja Milinkovic-Savic, con una difesa a tre composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Juan Jesus, quest'ultimo favorito su Alessandro Buongiorno. Il centrocampo vedrà in campo Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola.

In posizione avanzata, Elif Elmas e David Neres supporteranno l'unico centravanti Rasmus Hojlund. Per il Bologna, davanti al portiere Ravaglia, confermato il quartetto difensivo con Holm, Heggem, Lucumí e Miranda. A centrocampo spicca la novità Ferguson, scelto al posto di Moro per affiancare Pobega. Sulla trequarti spazio a Cambiaghi, Fabbian e Orsolini, che sostituiranno gli indisponibili Bernardeschi e Odgaard. Cambiamenti anche in attacco, con Dallinga schierato come riferimento principale, mentre Castro partirà dalla panchina.

