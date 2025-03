Giubileo, domani a Roma 12.000 pellegrini di Napoli Si pregherà per la pace nel mondo

La Diocesi di Napoli a Roma per il Giubileo: arriveranno da ogni angolo del vasto territorio diocesano migliaia e migliaia di fedeli, servendosi di treni ad alta velocità (7), di autobus (circa 200) e di auto, su iniziativa di parroci, rettori, istituti religiosi, movimenti e associazioni ecclesiali, appositamente coordinati da don Salvatore Giuliano posto a capo del comitato organizzatore.

Partono nella notte e alle prime luci del giorno (ma non pochi hanno preferito partire già nel pomeriggio di oggi) per essere in piazza San Pietro, all'apertura dei varchi prevista per le ore 7.30 e trovare posto ordinatamente prima della lettura del messaggio del Papa ai pellegrini alle ore 9 e della catechesi del vescovo ausiliare, monsignor Francesco Beneduce. La celebrazione della Messa, alle ore 10, sarà presieduta dal cardinale don Mimmo Battaglia e animata dal coro costituito da circa 200 coristi provenienti dalle parrocchie della diocesi. Con l'arcivescovo metropolita concelebreranno i vescovi ausiliari mons. Michele Autuoro, mons. Francesco Beneduce, mons. Gaetano Castello, il pro vicario mons. Gennaro Matino, sacerdoti, religiosi e gli organizzatori che provvedono ad accogliere, accompagnare e assistere i pellegrini.

Secondo quanto riferisce una nota della Curia "si vivrà una giornata di intensa fede, che rinsalderà il forte legame di appartenenza alla Chiesa universale e al Santo Padre. Si pregherà per la pace nel mondo, per la salute dell'anima e del corpo, per le persone che vivono nel disagio e nella sofferenza, per Papa Francesco, per il suo ministero e la sua guarigione, nel caro ricordo delle sue visite nella città di Napoli il 2015 e il 2019".

"Si farà tesoro della omelia pronunciata dall'Arcivescovo don Mimmo Battaglia e, forti delle sue parole, delle sue riflessioni, dei suoi ammonimenti e incoraggiamenti, si lascerà la piazza al termine della Celebrazione Eucaristica e si entrerà nella Basilica attraverso la Porta Santa con il proposito del proprio cambiamento spirituale e nell'intento di guadagnare l'indulgenza plenaria previa la confessione, fondamentale nel cammino giubilare, e previa la preghiera per il Santo Padre, segno di comunione ecclesiale", conclude la nota.