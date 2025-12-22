Movida nei quartieri spagnoli: pugno duro della polizia Rafforzati i servizi di prevenzione in vista delle festività natalizie

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, gli agenti della polizia di stato, e nello specifico dei commissariati Montecalvario, Posillipo, Dante, della divisione polizia amministrativa e sociale, con il supporto del reparto mobile di Napoli, unitamente ai militari della guardia di finanza ed al personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nella zona dei quartieri spagnoli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 38 persone, controllato 10 veicoli e contestate 10 violazioni del codice della strada.

Durante l’attività sono state controllate 15 attività commerciali ed è stata accertata la presenza di 2 lavoratori non in regola; ad alcuni titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 6 esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni in materia igienica sanitaria, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.500 euro.

Infine, sono stati sequestrati circa 50 kg di alimenti per la non conforme conservazione e per mancata tracciabilità.