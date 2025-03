Sorrento riattiva la Ztl estiva: stop ai veicoli nel centro storico Da martedì 1 aprile: tornano le limitazioni al traffico tra corso Italia e via Veneto

A partire da martedì prossimo, 1 aprile, il centro cittadino di Sorrento sarà interessato da una zona a traffico limitato che si protrarrà fino a sabato 25 ottobre. La misura si affianca all’area pedonale permanente sul corso Italia, attiva tutto l’anno tra piazza Tasso e piazza Veniero. L’ordinanza, firmata dal comandante della polizia municipale Rosa Russo, punta a gestire l’afflusso turistico e a tutelare la vivibilità del centro storico.

Le strade coinvolte e le fasce orarie

Le limitazioni riguardano viale Caruso, piazza Tasso, via Correale (dal parcheggio Achille Lauro verso piazza Tasso) e corso Italia fino a via Marziale. La Ztl coinvolge anche la parte più antica della città, da via Luigi De Maio fino a Marina Grande, il borgo dei pescatori. Il divieto di transito per auto, scooter e bus sarà attivo ogni giorno dalle 19:30 alle 4:00, e nei festivi anche dalle 10:00 alle 13:00.

Varchi elettronici e controlli automatici

A presidiare gli accessi saranno i varchi elettronici, con lettori di targa installati in quattro punti strategici: via Fuorimura, corso Italia all’incrocio con piazza Tasso, via Correale presso il parcheggio comunale, e via San Francesco. I dispositivi rileveranno in tempo reale i transiti non autorizzati, comminando automaticamente le sanzioni previste.

Permessi e deroghe: come ottenerli

Residenti, lavoratori e categorie ammesse dal regolamento comunale possono richiedere i pass annuali tramite il sito istituzionale del Comune di Sorrento. Per esigenze occasionali e motivate, è disponibile un modulo scaricabile online oppure si può contattare il numero verde della polizia municipale (800 477 311). Il sistema consente così un controllo flessibile ma rigoroso, garantendo l’accessibilità solo a chi ne ha diritto.