Targa ai Carabinieri di Ercolano per il loro impegno contro il racket La targa recita: "Esempio virtuoso nella lotta al racket delle estorsioni"

Questa mattina, presso la Tenenza dei Carabinieri di Ercolano, si è svolta una cerimonia speciale in cui la FAI Antiracket ha consegnato una targa commemorativa in segno di riconoscimento per l’impegno dell’Arma nella lotta contro il racket delle estorsioni.

All’evento hanno partecipato diverse personalità, tra cui Luigi Ferrucci, presidente della FAI Antiracket nazionale, Pasquale Del Prete, presidente della sezione di Ercolano, Ciro Buonajuto, sindaco della città, e Marco Minicucci, generale di Corpo d’Armata e comandante interregionale Carabinieri “Ogaden”.

Durante la cerimonia, è stata scoperta e installata una targa all’interno della caserma, che recita: "Esempio virtuoso nella lotta al racket delle estorsioni, presidio e modello di giustizia e legalità, fedele custode della sicurezza, con imperitura riconoscenza."

Pasquale Del Prete, presidente della FAI di Ercolano, ha sottolineato l’importanza della fiducia tra cittadini e istituzioni, elemento cruciale che ha permesso di liberare la città dalla morsa della criminalità organizzata. “La nuova caserma dei Carabinieri di Ercolano rappresenta oggi un presidio di legalità e sicurezza per l’intera comunità. La targa donata è il segno di gratitudine verso tutti gli uomini e le donne dell’Arma,” ha dichiarato Del Prete.

Il generale Minicucci ha poi aggiunto che "il modello Ercolano è un bell’esempio di legalità, composto da cittadini onesti e imprenditori virtuosi che, con grande dignità e coraggio, hanno denunciato i soprusi della camorra. L’Arma dei Carabinieri, insieme alle altre forze di polizia e alla Magistratura, ha messo in campo le migliori energie, mentre i cittadini onesti hanno risposto con grande fiducia nei confronti della squadra Stato."

La cerimonia di oggi rappresenta un momento di grande significato per la comunità di Ercolano, testimoniando l'importante ruolo delle forze dell'ordine nel contrastare le attività criminali e nel preservare la sicurezza e la giustizia nella zona.