Napoli: il Vomero "quartiere dei bidoncini" anche a Pasqua Capodanno: "Dove sono finiti gli ispettori ambientali presentati in pompa magna?"

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, in occasione delle polemiche suscitate dalla recente installazione dei cosiddetti "cestini intelligenti, collocati perlopiù accanto ai cestini installati in precedenza, segnala ancora una volta le notevoli disfunzioni dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si registrano anche in questo periodo pasquale nel quartiere collinare, a ragione della presenza di centinaia di bidoncini carrellati che hanno sostituito le vecchie campane della differenziata.

"Solo per esemplificare - afferma Capodanno - è stato realizzato un ricco reportage nei soli tratti pedonali di via Luca Giordano, di via Scarlatti e in piazza Vanvitelli, riscontrando la presenza, a tutte le ore del giorno, di decine di bidoncini carrellati, molti dei quali pieni di spazzatura, utilizzati nell'ambito della raccolta differenziata porta a porta.

Un immagine che di certo non rappresenta un buon biglietto da visita per i tanti turisti che in questo periodo pasquale salgono al Vomero per ammirarne le bellezze non certo la spazzatura lasciata in strada.

Eppure - sottolinea Capodanno-, nelle disposizioni emanate al riguardo, che disciplinano la raccolta differenziata, sono indicati i giorni e gli orari durante i quali bisogna esporre su strada i bidoncini, da ritirare però dopo che sono stati svuotati.

Invece - puntualizza Capodanno - i contenitori segnalati, che rappresentano solo una piccola parte dei tanti casi riscontrati, visto che il problema appare diffuso sull'intero territorio del quartiere collinare, sono permanentemente esposti sulla pubblica via, dando un'immagine indecorosa quanto inaccettabile ".

Eppure - ricorda Capodanno -, anche in tempi recenti, sui mass media era stato dato ampio risalto alla manifestazione avvenuta in piazza Plebiscito, con l’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada e l’amministratore unico di Asia Domenico Ruggiero, con la presentazione, tra le altre iniziative, di 40 nuovi ispettori ambientali formati con il compito di vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti da parte di cittadini, imprese e attività commerciali, e di comminare le sanzioni previste per i trasgressori. Ma delle attività svolte da questi ispettori, nell'ambito del quartiere collinare partenopeo, non si ha alcuna notizia".

Capodanno, con l'occasione, sollecita ancora una volta gli uffici competenti, che fanno capo all'assessore Santagada, attraverso le opportune quanto necessarie indagini ispettive a effettuare, in tempi rapidi, tutti gli accertamenti del caso, tracciando la provenienza di tutti i bidoncini che si trovano depositati in strade e piazze fuori dai giorni e dagli orari consentiti, individuando gli eventuali trasgressori, rimuovendo quelli che dovessero risultare privi di assegnazione e, nel contempo, comminando le sanzioni previste, eliminando così i disservizi più volte segnalati.