Capri senza commissariato da un mese: Borrelli lancia l’allarme sicurezza Borrelli: “Disagi enormi, va riaperto subito per garantire la sicurezza sull’isola”

Da oltre un mese l’isola di Capri è priva di un commissariato di Polizia operativo. Lo stabile, sede del presidio, è stato dichiarato inagibile a seguito del distacco di calcinacci, creando una situazione di grande disagio per residenti e turisti.

Servizi ridotti al minimo: presidio solo ad Anacapri

A garantire i servizi minimi è attualmente solo una piccola stazione dei Carabinieri ad Anacapri, attiva dalle 10:00 alle 18:00, con personale ridotto e costretta a coprire entrambi i comuni dell’isola. Una situazione ritenuta inaccettabile anche in vista dell’arrivo della stagione estiva, che porterà un massiccio aumento di presenze turistiche.

L’intervento di Borrelli: “Serve una riapertura immediata”

A sollevare il caso è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso un comunicato e annunciato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno. “Mi chiedo come si possa garantire la sicurezza in queste condizioni – ha dichiarato – La chiusura del commissariato di Capri è solo l’ultima di una lunga serie in provincia di Napoli”.

Secondo Borrelli, negli ultimi due anni sono ben otto i presìdi di pubblica sicurezza chiusi nel territorio, tra commissariati e caserme.

Criticità strutturali ignorate troppo a lungo

Il deputato denuncia anche l'inerzia delle istituzioni nel programmare per tempo i lavori di manutenzione: “è assurdo che si sia aspettato che l’edificio cadesse letteralmente a pezzi. Il commissariato va riaperto al più presto, i lavori dovevano partire ben prima”.

Sicurezza e immagine dell’isola a rischio

Capri è uno dei simboli del turismo in Campania e in Italia. Per Borrelli, non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche quella dei turisti è in pericolo.

Inoltre, la mancanza di un presidio costante rischia di compromettere l’immagine internazionale dell’isola, proprio all’inizio della stagione alta.

Le richieste ufficiali al Governo

L’interrogazione parlamentare di Borrelli chiede: accelerazione dei rilievi tecnici e dei lavori di ristrutturazione; riapertura urgente del commissariato di Polizia di Capri; potenziamento delle attività di presidio temporaneo sull’isola.