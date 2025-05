Papa, presidente Unione industriali: "Leone XIV ci incoraggi a fare impresa" La riflessione di Jannotti Pecci sulle parole del Pontefice

Costanzo Jannotti Pecci, presidente di Unione Industriali Napoli, ha indirizzato una lettera alle aziende associate nella quale invita a una riflessione sulle parole di Papa Leone XIV: "L'ispirazione che viene da Leone XIII e che oggi rinasce con Leone XIV non puo' lasciarci indifferenti. E' una chiamata a fare impresa radicandola sempre di piu' nella comunita'".

Il legame ideale con la Rerum Novarum, voluto da Papa Prevost, costituisce "un'indicazione precisa di continuita' rispetto a una dottrina sociale della Chiesa che ha saputo parlare con coraggio al mondo del lavoro, dell'impresa e dell'economia". "Essere imprenditori oggi - continua il presidente dell'Unione Industriali - significa anche essere protagonisti del bene comune, capaci di coniugare l'interesse con la solidarieta', la competitivita' con l'equita'".

Un percorso inclusivo su cui l'Associazione si e' distinta in questi anni: "Dai progetti di formazione per i giovani e per le fasce fragili della popolazione, alle iniziative di sostegno alle imprese colpite dalle crisi recenti, fino alle numerose attivita' a favore del territorio e della legalita'". Si e' dimostrato, conclude Jannotti Pecci, che "e' possibile fare impresa restando ancorati a principi profondamente umani e comunitari. Questo patrimonio di azioni e valori trova oggi un rinnovato senso alla luce del messaggio che arriva da Roma