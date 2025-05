America’s Cup a Napoli, Borrelli accusa: "Prima i cittadini dei Campi Flegrei" Il deputato Avs attacca alla Camera: a marzo il governo annuncia la regata a Bagnoli

Il caso sollevato da Borrelli: Bagnoli zona rossa, ma destinata alla logistica della regata. Durante un intervento ieri alla Camera, il deputato Francesco Emilio Borrelli ha sollevato forti critiche contro l'annuncio dell'assegnazione dell'America’s Cup 2025 a Napoli, e in particolare all’area di Bagnoli, prevista come centro logistico delle regate. Il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha sottolineato come proprio Bagnoli sia interamente compresa nella zona rossa del bradisismo, con interi nuclei familiari sfollati a causa delle scosse sismiche.

Priorità e contraddizioni

Borrelli accusa il governo di incoerenza e assenza sul territorio

Nel mirino del deputato anche il premier, che, secondo Borrelli, non ha mai messo piede nella zona flegrea colpita dalla crisi geologica, mentre ha già annunciato la sua presenza per l'evento sportivo internazionale. Il parlamentare ha ricordato come per la regata siano stati già stanziati 1,5 miliardi di euro, mentre le famiglie sfollate non avrebbero ancora ricevuto un sostegno concreto.

L’appello finale

“L’America’s Cup va bene, ma prima il diritto all’abitare e alla sicurezza”

Borrelli ha concluso il suo intervento sottolineando che non si può ridurre il territorio flegreo a un “luna park”, utile solo all’intrattenimento. Ha chiesto che, prima delle regate e delle celebrazioni, il governo risponda concretamente alle necessità della popolazione colpita dal fenomeno bradisismico. Secondo il deputato, l’intervento governativo rischia di apparire propagandistico se non accompagnato da misure urgenti a favore degli abitanti di Bagnoli e dei Campi Flegrei.