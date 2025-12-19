Droga e spaccio: due arresti della polizia nelle ultime 24 ore a Napoli Manette per un 43enne di origine tunisina e un 59enne napoletano

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia di Stato ha arrestato due persone di cui un 43enne di origine tunisina e un 59enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in vico Pergola a Porta Nolana, hanno notato il 43enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 300 grammi di hashish e di un involucro di cocaina del peso di circa 3 grammi.

Sempre i poliziotti dello stesso commissariato, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato il 59enne compiere lo stesso scambio di soldi-sostanza stupefacente con un altro soggetto.

I poliziotti, hanno bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 3 bustine di marijuana per un peso complessivo di 25 grammi e di 30 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.