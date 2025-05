Bradisismo, sfollati fuori dagli alberghi entro il 30 maggio: dove andranno? La Regione avverte: se il Governo non mette le risorse noi dobbiamo dire stop

Sfollati flegrei senza casa né aiuti: arriva una seconda proroga per ulteriori dieci giorni, il 30 maggio dovranno lasciare gli alberghi, dove andranno?

Per molti nessun contributo per l'autonoma sistemazione è stato accreditato. E’ paradossale: mentre il bradisismo continua a creare sfollati e paura (l’ultimo sciame sismico solo due giorni fa) circa 500 persone tra cui anziani e bambini potranno ususfruire delle strutture alberghiere fino al 30 maggio.

La Protezione civile della regione campania fa sapere che, a seguito di una attenta valutazione e monitoraggio della spesa fin qui sostenuta da parte della Regione Campania per l’ospitalità alberghiera degli sfollati provenienti dall’area dei Campi Flegrei, è possibile prorogare i termini dell’attuale sistemazione fino al 30 maggio 2025, mantenendo invariato il numero degli ospiti attualmente assistiti.

Oltre tale data non si dispone di risorse regionali ed una eventuale ulteriore proroga resta subordinata al trasferimento di fondi da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, già richiesti con riferimento alla spesa sostenuta per le medesime finalità durante lo stato di mobilitazione connesso all’evento del 20 maggio 2024.

In sostanza se non arrivano i soldi promessi dal Governo, la Regione Campania non potrà più anticipare le risorse per coprire le spese degli albeghi e dunque il 30 maggio finirà la convenzione con gli hotel accreditati.

La nota della Regione Campania firmata da Italo Giulivo capo della Protezione Civile

Oggetto: Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 marzo 2025. Proposta operativa, PG/2025/0135941 del 17/03/2025 della Direzione Generale Protezione Civile. Comunicazione proroga ospitalità alberghiera. Si fa riferimento alla precedente nota di questa Direzione prot.205286 del 23-04-2025 e si comunica che, a seguito di una attenta valutazione e monitoraggio della spesa fin qui sostenuta da parte della Regione Campania per l’ospitalità alberghiera degli sfollati provenienti dall’area dei Campi Flegrei, è possibile prorogare i termini dell’attuale sistemazione fino al 30 maggio 2025, mantenendo invariato il numero degli ospiti attualmente assistiti.

Oltre tale data non si dispone di risorse regionali ed una eventuale ulteriore proroga resta subordinata al trasferimento di fondi da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, già richiesti con riferimento alla spesa sostenuta per le medesime finalità durante lo stato di mobilitazione connesso all’evento del 20 maggio 2024. Si invitano, pertanto, i Comuni interessati e le strutture ricettive per il tramite di Federalberghi, alla massima collaborazione e al monitoraggio attento delle presenze, al fine di garantire l’efficacia e la sostenibilità della misura in corso, con oneri a carico di questa Direzione Si invita, altresì, Federalberghi a portare a conoscenza delle strutture alberghiere attivate la presente comunicazione".