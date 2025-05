Cade albero in via Scarlatti, sfiorata la tragedia La rabbia dei cittadini: è l'ennesimo episodio nella stessa zona

A pochi mesi dalla caduta di un albero in via Bernini, avvenuta il 9 settembre dell’anno scorso, nei pressi dell’incrocio con via Solimena, stamani al Vomero si è di nuovo sfiorata la tragedia per la caduta improvvisa di un albero di alto fusto, in via Scarlatti, all’altezza del civico 213. L’episodio si è verificato nella mattinata quando la strada era già molto trafficata, con tante persone che vi transitano “.

A segnalare l’accaduto è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari.

“A questo punto – sottolinea Capodanno – ritengo che gli uffici competenti dovrebbero estendere, con l’urgenza del caso, le indagini a tutto il filare di alberi che si trovano lungo il tratto di strada interessato per verificare se ci sono altre alberature che si presentano nelle stesse condizioni di quello caduto al fine di evitare la possibilità che si possano verificare tragedie che al Vomero, in passato, si sono già vissute “.



Appello all'assessore Santagada

Sulla situazione complessiva del già scarno patrimonio arboreo a disposizione degli abitanti del Vomero, il comitato richiama ancora una volta richiama l’attenzione delle autorità competenti, segnatamente degli uffici comunali al verde, che fanno capo all’assessore Vincenzo Santagada, affinché vengano attivate, in tempi rapidi, tutte le iniziative del caso per la tutela e salvaguardia delle alberature stradali, garantendo la sicurezza dei cittadini.