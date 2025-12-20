Napoli-Bologna, il programma delle conferenze stampa di domani

Alle 14.30 parleranno Conte e un calciatore per presentare la finale di Supercoppa di lunedì sera

Napoli.  

Restano ormai pochi giorni alla tanto attesa finalissima di lunedì. Napoli e Bologna si sfideranno alle 20 a Riyadh per conquistare il titolo. Di seguito le date e gli orari delle conferenze stampa dei due allenatori, Conte e Italiano, in vista della finale di Supercoppa. Il programma di domani prevede:

NAPOLI:
* ore 12.00 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti
aperti ai media.
* ore 16.30 (local time): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da
Matteo Politano presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

BOLOGNA:
* ore 11.30 (local time): allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC con i
primi 15 minuti aperti ai media.
* ore 15.30 (local time): conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato
da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

