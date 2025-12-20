Insulti a Oriali, per Allegri arriva soltanto una multa L'allenatore del Milan evita la squalifica. Ieri la dura nota del Napoli

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato multato con un'ammenda di diecimila euro a seguito della lite e delle parole rivolte a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa disputata giovedì a Riyadh. La decisione è stata presa dal Giudice Sportivo, che non ha però disposto alcuna squalifica. Motivo dell'ammenda, si legge, perché “nel corso del secondo tempo ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avvesaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della procura federale”.