Turismo, Air Canada inaugura nuovo volo diretto Napoli-Montréal Il volo stagionale sarà operato quattro volte a settimana,

Air Canada ha inaugurato il proprio operativo estivo potenziato che include l’introduzione di un nuovo collegamento tra Napoli e Montréal, unico volo diretto tra la città partenopea e il Canada. La compagnia aerea è atterrata oggi a Napoli per la prima volta, per poi ripartire alla volta di Montréal, proprio hub principale. Il nuovo collegamento intercontinentale si aggiunge ai voli già attivi da Roma, Milano e Venezia. La nuova rotta segna anche un passo avanti nel rafforzamento dei collegamenti verso gli Stati Uniti, grazie a orari studiati per facilitare le coincidenze, via Montréal, verso città come New York, Los Angeles, Boston e San Francisco. Il volo stagionale sarà operato quattro volte a settimana, con partenze da Napoli ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica mattina e un tempo di volo di poco superiore alle 9 ore. Il rientro da Montréal è previsto ogni martedì, mercoledì, venerdì e sabato sera, con arrivo a Napoli la mattina successiva.