Possibile notte scudetto, domani metro linea 1 fino alle 2 Per le funicolari di Chiaia e Centrale ultime corse alle 2:20

A Napoli domani, domenica 18 maggio, la metro linea 1 effettua prolungamento fino alle 2:00 come nelle giornate di venerdì e sabato. Per le Funicolari di Chiaia e Centrale ultime corse alle 2:20. Fino alle 2:30 servizio di superficie per le linee 151, R6, 190, R2, 162, 196, 168, 169, 140. La variazione oraria è da inserirsi nell'ottica di possibili festeggiamenti per l'assegnazione dello scudetto al Napoli.