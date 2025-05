Notte Scudetto, Linea 2 a rischio. Comune corre ai ripari Sciopero nazionale dei treni previsto per venerdì

Un'incognita pesa sulla trasferta dei tifosi del Napoli per la partita di venerdì sera contro il Cagliari: lo sciopero nazionale dei treni indetto per il 23 maggio mette a serio rischio la funzionalità della Linea 2 della metropolitana. Questa linea, vitale arteria che collega la stazione di Gianturco a Pozzuoli, è cruciale per trasportare i tifosi dallo stadio Maradona al cuore della città e viceversa, un servizio essenziale che ogni domenica accompagna il "popolo azzurro" verso l'impianto di Fuorigrotta.

La Linea 2, già alle prese con frequenti disservizi, si trova ora a fronteggiare anche le ripercussioni della protesta sindacale, creando non poca preoccupazione tra i supporters.

In risposta a questa potenziale criticità, il Comune di Napoli ha predisposto un piano traffico straordinario. Verrà istituita una "Zona Azzurra" che comporterà la chiusura al traffico del centro storico e del Lungomare. L'accesso a queste aree sarà consentito esclusivamente a piedi attraverso cinque varchi presidiati.

Resta ora da capire l'effettivo impatto dello sciopero sulla Linea 2 e quanto il piano del Comune riuscirà a mitigare i disagi per i tifosi che vorranno sostenere il Napoli al Maradona. La situazione dei trasporti si configura dunque come un elemento da monitorare attentamente in vista del match di venerdì sera.