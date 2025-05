Napoli, solidarietà: corsa sotto i castagni per i bambini ucraini Arriva sul lungomare la storica manifestazione a sostegno dei bambini con malattie cardiache

Si svolgerà anche in Campania a Napoli, per la prima volta, domenica 25 maggio con partenza alle ore 9, la storica manifestazione solidale “Corsa sotto i castagni”, un progetto storico nato a Kyiv nel 1993 per raccogliere fondi a favore del centro di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica della città.

L’iniziativa in Italia è organizzata da Nau rete delle associazioni per l’Ucraina, e a Napoli è stata promossa e organizzata dall’associazione Dateci le Ali Aps, con il sostegno del consolato generale d’Ucraina a Napoli e sotto il patrocinio del comune di Napoli e del Coni Campania.

Il programma prevede la partenza, alle ore 9, da piazza della Repubblica, con un percorso che si snoderà per via Caracciolo lungo tutto il lungomare su un percorso di 5km, con ritorno e arrivo al luogo di partenza.

L’evento si terrà in contemporanea con Kyiv e altre città italiane (Bologna, Modena, Ravenna, Ancona, Rimini).

“La nostra attività ha visto sempre in prima linea il sostegno ai bambini ucraini - spiega la presidente di Dateci le Ali Aps, Tania Genovese -. Per questo motivo abbiamo accolto con grande piacere l’invito di organizzare a Napoli questa manifestazione, per raccogliere fondi per il centro di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica di Kyiv.

Un ringraziamento va a tutte le realtà che ci hanno appoggiato e in particolare al Marathon Club Stabiae che ci ha affiancato sul piano organizzativo e all’associazione Universo Humanitas per il supporto che anche in quest’occasione ha voluto fornire alla nostra iniziativa”.

“Siamo grati al Comune di Napoli per il patrocinio e il sostegno a quest’iniziativa molto importante per la comunità ucraina a Napoli e per il nostro popolo – aggiunge il console ucraino a Napoli, Maksym Kovalenko -. Mi auguro che saremo in tanti per dare un aiuto concreto ai bambini che ne hanno bisogno”.