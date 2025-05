Sfollati per il bradisismo, in pagamento i contributi per chi ha lasciato casa Ne dà notizia il Comune di Napoli

Gli uffici dell’Area Welfare del Comune di Napoli stanno procedendo in queste ore alla liquidazione del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (C.A.S.) in favore dei nuclei familiari richiedenti a seguito dell’emergenza terremoto per il Bradisismo dei Campi Flegrei che abbiano lasciato le strutture alberghiere e per i quali l’istruttoria amministrativa abbia avuto esito positivo. Ne dà notizia Palazzo San Giacomo.

"È stata concessa una proroga fino al 16 giugno 2025 per i nuclei familiari che permangono ancora in albergo. I relativi costi saranno coperti, fino al 4 giugno, dalla Protezione Civile Regionale e, per il periodo successivo, dal Comune di Napoli. Si precisa che il C.A.S. non è cumulabile con misure di ospitalità alberghiera", conclude la nota dell'Ente.